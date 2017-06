Al via operazione Mare sicuro 2017

ROMA, 17 GIU - Si intensifica - come ogni anno, nel periodo estivo - l'impegno operativo della Guardia Costiera per garantire a tutti di godere del mare in modo corretto e in sicurezza. "Sicurezza e serenità, legalità e divertimento: sono questi - sottolinea il comando generale delle Capitanerie di Porto - alcuni dei concetti chiave dell'operazione 'Mare Sicuro 2017', che ogni estate viene attuata dalla Guardia Costiera e che, da oggi al 17 settembre, vedrà impiegati circa 3.000 uomini e donne, oltre 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei lungo tutti gli 8.000 chilometri di coste del Paese, nonché sul lago di Garda e sul lago Maggiore". Un'operazione finalizzata, in primis, alla salvaguardia della vita umana in mare, ma anche a garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino e costiero, i controlli sulla pesca e sull'intera filiera ittica. Al termine dell'estate scorsa, sono state soccorse oltre 3.500 persone e 700 unità ed effettuati quasi 50.000 controlli sulle imbarcazioni da diporto.