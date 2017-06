Due migranti si tuffano da traghetto

ANCONA, 17 GIU - Due uomini hanno tentato di 'sbarcare' in Italia lanciandosi in mare dalla motonave Superfast durante le operazioni di ormeggio alla banchina 16 nel porto di Ancona. Dopo un tuffo di circa 15 metri, sono finiti in acqua sul lato destro tra la banchina e la nave. Immediatamente il nostromo in servizio alla Capitaneria di porto, che stava seguendo le operazioni in banchina, ha ordinato di fermare le eliche e le manovre di ormeggio. Successivamente, i due, giunti a terra, hanno cercato di fuggire, ma sono stati bloccati dallo stesso nostromo e da quattro ormeggiatori del porto dorico. La polizia di frontiera li ha identificati: sono di nazionalità algerina e sono stati rimpatriati, mediante la stessa nave da cui si erano tuffati.