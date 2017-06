Moda, Donatella omaggia Gianni Versace

MILANO, 17 GIU - Era la mattina del 15 luglio 1997 quando Gianni Versace morì a Miami. Oggi, a Milano, a 20 anni di distanza, Donatella Versace vuole rendere omaggio a Gianni. "Tra poche settimane sono 20 anni che mio fratello è morto. Sono voluta tornare a casa, facendogli un omaggio", spiega Donatella Versace prima della presentazione della collezione maschile per l'estate 2018, tornando a sfilare in via Gesù dove ha sede il quartier generale dell'azienda. "Non sono solo io che voglio rendergli omaggio, ma anche i millennials chiedono le camicie iconiche con le stampe - spiega -. Quest'anno volevo fare una cosa intima e personale. Io adoro i social media, per questo volevo un ritorno al contatto umano".