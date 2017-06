Estate: code e rallentamenti su A22

TRENTO, 18 GIU - Code e rallentamenti sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino Alto Adige, soprattutto al confine con l'Austria. Le previsioni dell'Autobrennero per la direzione nord del resto erano, come ieri, da bollino nero (traffico critico) al mattino, rosso (traffico intenso) al pomeriggio e giallo (traffico sostenuto) per la sera. Tra il Brennero e Vipiteno, in direzione sud, a fine mattina ci sono 4 chilometri di coda per traffico intenso e in direzione nord altrettanti tra Bressanone e Vipiteno, mentre si registrano rallentamenti da Verona fino a Rovereto nord e da Trento nord a Bressanone.