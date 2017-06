Giostra Saracino, vince Santo Spirito

AREZZO, 18 GIU - Il quartiere di Porta Santo Spirito, colpendo per due volte il centro del tabellone, con i suoi cavalieri Giammaria Scortecci e Elia Cicerchia, ha vinto l'edizione di giugno 2017 della Giostra del Saracino aggiudicandosi la lancia d'oro dedicata all'eroe aretino della Prima Guerra Mondiale tenente Mancini. La manifestazione folcloristica aretina, che vede in lizza quattro quartieri Porta Santo Spirito, Porta Crucifera, Porta del Foro e Porta Sant'Andrea in ordine di uscita, ha fatto registrare il tutto esaurito con circa cinquemila persone. Durante la manifestazione momenti di tensione tra quartieristi con lanci di terra, proteste per alcuni punteggi contestati e per lo spegnimento di un riflettore che ha interrotto la competizione, tutto sedato in pochi minuti dalle forze dell'ordine presenti in numero massiccio in piazza secondo le nuove disposizioni. Il quartiere di Porta Santo Spirito per la cronaca ha vinto la sua quarta giostra consecutiva dopo il "Triplete" dello scorso anno.