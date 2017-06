Quintana Foligno, cavallo cade e muore

FOLIGNO (PERUGIA), 18 GIU - Un cavallo della Quintana di Foligno è morto stamani dopo una caduta avvenuta durante la Giostra di ieri sera. Wind of Passion, del rione Giotti, si era infortunato nel corso della seconda tornata della "Sfida" del torneo storico, poi vinta dal rione Morlupo con Lorenzo Paci in sella a "Lanunio". "Il cavallo ha riportato una lesione all'apparato di sospensione del nodello degli arti anteriori. Ricoverato in clinica è stato prontamente applicato un bendaggio rigido in anestesia generale ed approntata una terapia di sostegno per stabilizzarlo per poter procedere con un eventuale intervento chirurgico. Questa mattina intorno alle ore 7.15 è purtroppo deceduto in seguito ad un arresto cardiaco": è quanto spiega il professor Marco Pepe del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia, in una nota dell'Ente Giostra. Il presidente dell'Ente, Domenico Metelli, parla di "terribile fatalità che ha gettato nello sconforto tutto il popolo della Quintana".