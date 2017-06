Svaligiato negozio di moda a Milano

MILANO, 18 GIU - Un ingente furto di capi d'abbigliamento è stato messo a segno, a Milano, ai danni di un'azienda che produce e commercia vestiario pret-a-porter, la Closed srl. I titolari, presenti a Milano anche per la settimana della Moda, in corso nel capoluogo lombardo, hanno chiamato la polizia intorno alle 9. Gli agenti hanno trovato il sistema d'allarme del negozio, in via Montevideo (un altro punto vendita è presente in via Tortona) disattivato con dello schiumogeno e la porta scassinata. Secondo un primo inventario il negozio è stato quasi completamente svaligiato, e mancano all'appello ben 400 capi di vestiario, di varie marche, e dal valore ancora non precisato.