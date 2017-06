Croce Rossa Roseto dona parco giochi

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 18 GIU - Un parco giochi tutto nuovo in un'area verde di Force, piccolo comune della provincia di Ascoli Piceno, duramente colpito dal terremoto del centro Italia. A donare la struttura alla comunità di Force è stato il Comitato di Roseto degli Abruzzi (Teramo) della Croce Rossa Italiana, che ha promosso una gara di solidarietà per raccogliere i fondi necessari. All'iniziativa hanno poi aderito anche l'associazione 'Brianza 3.0 Monza' e il gruppo Facebook 'Sei di Monza se…'. Nel parco sono stati sistemati uno scivolo, un'altalena, una casetta, un cavallo a dondolo e una struttura d'arrampicata. La scelta di donare il parco a Force è arrivata per il fatto che i volontari abruzzesi, dopo la scossa di magnitudo 6.5 dello scorso 30 ottobre, hanno trascorso due settimane nel paese dell' Ascolano, entrando in contatto con le famiglie e con i bambini del posto, a cui hanno fornito assistenza e supporto costante.