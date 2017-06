Torino, festa San Giovanni si farà

TORINO, 19 GIU - La tradizionale festa di San Giovanni, il santo patrono di Torino, si svolgerà regolarmente. Compresi i fuochi d'artificio in piazza Vittorio. Lo hanno confermato i vertici delle forze dell'ordine, al termine del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che si è svolto questa mattina in Prefettura. I festeggiamenti erano stati messi in dubbio in seguito alla morte di Erika Pioletti, la donna ferita in piazza San Carlo. Un nuovo vertice sulla sicurezza dell'evento è in programma domani in Questura.