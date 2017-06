Cri lancia guida gps online per migranti

ROMA, 19 GIU - Una bussola per orientarsi nel paese d'accoglienza, una piattaforma per informarsi sui servizi disponibili presenti sul territorio: si chiama Virtual Volunteer ed è il nuovo sito web smartphone-friendly lanciato da Croce Rossa Italiana e Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, per aiutare le persone migranti a trovare le risposte. Tramite geolocalizzazione, la piattaforma permetterà a rifugiati, richiedenti asilo e persone rimaste fuori dalla rete dell'accoglienza presenti sul nostro territorio di individuare i vari servizi messi a loro disposizione dalla Cri e dalle altre associazioni nelle loro vicinanze: ambulatori, consultori, mense, dormitori, luoghi dove ricevere assistenza legale gratuita e supporto psicologico. Sulla mappa le persone migranti troveranno segnalati anche i tre Safe Point di Croce Rossa, attualmente operativi: quelli di Catania e Trapani e quello di Cagliari, che aprirà domani.