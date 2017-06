Appendino, San Giovanni nuovo inizio

TORINO, 19 GIU - "Le celebrazioni di San Giovanni si svolgeranno in modo tradizionale e rappresenteranno per la città un nuovo inizio". La sindaca di Torino, Chiara Appendino, spiega così la decisione, presa nel giorno del lutto cittadino per la morte di Erika Pioletti, di festeggiare il santo patrono di Torino. "San Giovanni sarà lo spartiacque - aggiunge la prima cittadina - tra ciò che è stato e ciò che sarà, perché, se è vero che non possiamo tornare indietro e cambiare il passato, è altrettanto vero che possiamo tutti iniziare ora a costruire un nuovo futuro". "Torino continuerà a vivere i suoi eventi e le proprie piazze - aggiunge Appendino - ma lo farà in modo diverso, forte della dura lezione appresa in queste ultime settimane. E Torino ricorderà per sempre Erika e la sua famiglia". In occasione del farò del 23 giugno in piazza Castello, infatti, il direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia leggerà un brano in memoria della ragazza morta per le conseguenze di piazza San Carlo.