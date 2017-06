Opera street artist in Tribunale Milano

MILANO, 19 GIU - Per la prima volta un'opera di uno street artist è entrata in un Palazzo di Giustizia: in una sala del Tribunale di Milano è stata installata oggi 'Stop violence against women', un 'live painting' realizzato dall'artista 'Frode', ossia Domenico Melillo, avvocato e che proprio nel Palagiustizia milanese ha difeso in diversi processi writer e urban artist. L'opera (tecnica mista su tela 230x180cm), collocata nella sala Eligio Gualdoni, è nata per iniziativa del Comitato delle Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Il live painting è stato compiuto in occasione della ricorrenza annuale della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. "E' la primissima volta - ha detto - che uno street artist in Italia entra in un Tribunale non da imputato, ma da invitato. Anzi come artista accettato. Questo piccolo gesto rappresenta in realtà una grande vittoria che reputo collettiva ancor prima che personale".