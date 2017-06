Nuova denuncia per Mamma Ebe a Forlì

BOLOGNA, 20 GIU - Una nuova denuncia per Gigliola Giorgini, 84 anni, presunta guaritrice meglio nota come Mamma Ebe. La polizia di Forlì-Cesena, infatti, l'ha denunciata per esercizio abusivo della professione medica nei confronti di una giovane donna che aveva problemi di fertilità, costretta dal marito a sottoporsi a diversi trattamenti mediante l'applicazione sul proprio ventre di una sostanza a suo dire dall'effetto miracoloso. La donna era stata costretta dal marito ad andare da Mamma Ebe, interrompendo le cure di medicina tradizionale. L'ex marito della donna è stato denunciato per il reato di maltrattamenti.