Droga, reclutato in sala slot per droga

MILANO, 20 GIU - Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia, a Milano, per detenzione di 300 chili di droga tra hashish e marijuana che nascondeva in un appartamento di Opera (Milano). Il giovane è un incensurato e lavora come dipendente di un negozio di scarpe in zona via Torino. Secondo gli investigatori del commissariato Centro era utilizzato per custodire la droga proprio in virtù del suo profilo insospettabile. L'ipotesi è che sia stato reclutato in una sala slot che frequentava spesso e dove ha perso molti soldi negli ultimi tempi.