Maugeri: giudici, 6 milioni a Formigoni

MILANO, 20 GIU - Il Tribunale di Milano "ritiene che le utilità corrisposte a Formigoni in esecuzione dell'accordo corruttivo, tra il 2006 ed il 2011, siano stimabili nell'ordine di almeno sei milioni di euro, a fronte di circa 120 milioni di euro e di circa 180 milioni di euro che, nello stesso periodo, vengono erogati dalla Regione rispettivamente a Fondazione Salvatore Maugeri e Ospedale San Raffaele". Lo si legge nei motivi della sentenza con cui, tra gli altri, l'ex governatore è stato condannato a 6 anni per il caso Maugeri. "Gli ingenti capitali investiti" dal faccendiere Pierangelo Daccò e dall'ex assessore Antonio Simone "per garantire a Formigoni vacanze in località esc1usive, disponibilità di imbarcazioni di lusso, uso di dimore di pregio, un altissimo tenore di vita, cene di rappresentanza e viaggi su aerei privati sono del tutto esorbitanti in un qualsiasi normale rapporto di amicizia", spiegano i giudici".