Sudanese fa sbandare bus Palermo-Trapani

PALERMO, 20 GIU - Un giovane sudanese che viaggiava a bordo di un pullman Palermo-Trapani, ha afferrato il volante mentre il mezzo era in corsa e ha cercato di farlo uscire di strada. Attimi di paura tra i passeggeri. Dei militari che si trovavano a bordo sono riusciti a bloccarlo. Non è chiaro ancora il movente. Sulla vicenda indaga il pool della dda di Palermo che coordina le inchieste sul terrorismo. La Digos sta interrogando l'africano che è stato fatto scendere a Castellammare del Golfo. Dell'inchiesta si sta occupando il pm Gery Ferrara. Il pullman era della ditta Salemi e da Trapani stava andando a Palermo. Poco prima della galleria Segesta, l'africano si è alzato e si è diretto verso l'autista afferrando il volante. I militari intervenuti erano in borghese, liberi dal servizio. Secondo i primi accertamenti il sudanese non avrebbe avuto armi con sé.