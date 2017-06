Migranti:arrivi 2017 a quota 70.950,+26%

ROMA, 20 GIU - Con gli oltre 5 mila arrivi registrati negli ultimi tre giorni, il totale dei migranti sbarcati in Italia nel 2017 sale a 70.950, il 26% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo indicano i dati del Viminale. I più numerosi tra coloro che sono giunti quest'anno sono i nigeriani (10.504), seguiti dai bengalesi (7.326), guineani (6.284) e ivoriani (6.075). Al 31 maggio i minorenni non accompagnati sbarcati sono 8.312. I richiedenti asilo trasferiti in altri Paesi europei secondo il principio della relocation sono 6.505. La maggiore quota di stranieri è ospitata dalla Lombardia (13%), seguita da Campania e Lazio (9%), Emilia Romagna, Veneto e Piemonte (8%). (ANSA)