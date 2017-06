Vicesindaco,Raggi tranquilla e va avanti

ROMA, 20 GIU - "Se confermiamo la volontà di andare avanti a fronte delle notizie secondo cui la sindaca Virginia Raggi rischia il processo? Ovviamente, andiamo avanti tutti. La sindaca va avanti. Le indagini procedono e questa è una cosa positiva. Ci sarà una valutazione, un giudizio, da fare ma siamo tutti molto tranquilli e continuiamo a lavorare come fatto fino ad adesso. La sindaca è tranquilla non c'è nulla di particolarmente inatteso". Così il vicesindaco di Roma Luca Bergamo interpellato in piazza del Campidoglio dopo la notizia che il sindaco Virginia Raggi, rischia il rinvio a giudizio per le accuse di falso e abuso d'ufficio in relazione alle indagini sul cosiddetto 'pacchetto nomine'.