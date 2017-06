Palio Siena, ipotesi numero chiuso

SIENA, 20 GIU - Palio di Siena a numero chiuso per motivi di sicurezza. A darne notizia è stato il sindaco della città Bruno Valentini, a margine di una conferenza stampa. Le misure ipotizzate sono al vaglio del comitato di sicurezza per il Palio, ma dovrebbero portare a un ingresso limitato a non più di dodicimila persone nella conchiglia di piazza del Campo, più altre tremila tra palchi e terrazze. Dopo quanto accaduto a Torino per la finale di Champions League, inoltre, si ipotizza di vietare l'ingresso al Palio anche per i minori di 12 anni.