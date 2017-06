Gdf: +300% Iva evasa scoperta nel 2017

ROMA, 21 GIU - È aumentata del 300% l'Iva evasa dagli evasori totali scoperta dalla Guardia di Finanza quest'anno, passando dai 900 milioni di euro dei primi 5 mesi del 2016 ai 3,5 miliardi del 2017. Tutte le cifre dell'attività della Gdf del 2017 saranno diffuse nella cerimonia per il 234/o anno dalla fondazione del Corpo che si terrà oggi a L'Aquila, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan e del comandante generale, Giorgio Toschi. In aumento anche i casi di evasione fiscale internazionale: 339 in tutto (+67% rispetto ai primi 5 mesi del 2016), tra fittizie residenze, occultamento di patrimoni e disponibilità all'estero più altre 'manovre', compiute al solo fine di portare oltreconfine i redditi realizzati in Italia. Un aumento del 198% è stato poi registrato nei sequestri ai soggetti fiscalmente pericolosi ai sensi della normativa antimafia applicata ai reati fiscali, con un valore che, dai 97,5 milioni di euro del 2016, ha raggiunto nel 2017 290 milioni.