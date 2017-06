Giorgio Caproni per la maturità

ROMA, 21 GIU - Al via gli esami di maturità: circa 500 mila gli studenti, impegnati nella prova scritta di italiano, uguale per tutti. Fra le tracce proposte dal ministero, l'analisi del testo riguarda un brano di Giorgio Caproni; il saggio breve in ambito artistico-letterario si occupa di idillio e minaccia nei confronti della natura. Altri argomenti da sviluppare sono quello dei Disastri e ricostruzione; e la robotica e le nuove tecnologie nel mondo del lavoro. Tra le tracce, anche il miracolo economico italiano del dopoguerra e il tema di attualità sul progresso. Secondo un sondaggio di Skuola.net quasi 3 studenti su 5 hanno trascorso in bianco le ore precedenti l'esame. A stemperare la loro ansia la diretta-fiume del portale: circa 210 mila maturandi hanno partecipato all'evento web live Notte prima degli esami.