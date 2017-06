Blitz Gdf, sequestrati locali a Roma

ROMA, 21 GIU - Prestanome e società a 'scatole cinesi': blitz della guardia di finanza a Roma che ha sequestrati diversi locali nel cuore della Capitale. Dal Cafè Veneto di via Veneto al Barrique, di via Cavour lo Squisito Chalet dell' Eur, All bi one e Subura Miscela e Fuoco, entrambi in via Cavour, Toy Room, disco club, e Franky's Kitchen di via Veneto, lo Squisito Cook, di via del Colosseo, il White Cafè, di via del Tritone, Gustando Roma, di via Cavour; Il Molo (ex Bastianelli), di Fiumicino, da oggi saranno gestiti da amministratori giudiziari nominati dal Tribunale di Roma. E' il risultato dell'operazione "Dolce Vita" dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che hanno dato esecuzione al decreto con cui il Tribunale - Sezione Specializzata Misure di Prevenzione - ha disposto il sequestro di rinomati ristoranti e bar, un disco club con brand internazionale, un ipermercato, un'autorimessa, immobili, autoveicoli, partecipazioni societarie per un valore di circa 30 milioni di euro,riconducibili ad un noto imprenditore.