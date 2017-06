Da Ue 1.2 mld per ricostruzione

BRUXELLES, 21 GIU - "Il fondo europeo di solidarietà garantirà all'Italia 1,2 miliardi di euro per la copertura dei danni causati dai terremoti" nell'Italia centrale. Lo ha detto il commissario europeo agli affari regionali Corina Cretu in una conferenza stampa convocata per presentare la misura. "E' lo stanziamento più elevato che la Commissione abbia mai proposto dalla creazione del fondo", ha sottolineato Cretu, che si è rivolta in italiano ai giornalisti. Il denaro, ha sottolineato, servirà anche per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia.