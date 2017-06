BOLZANO, 21 GIU - La vita di Reinhold Messner diventa un fumetto. "Messner. La montagna, il vuoto, la fenice" è il titolo di una graphic novel di Michele Petrucci, pubblicato da Coconino Press Fandango. La biografia a fumetti, scritta in collaborazione con lo stesso Messner, ripercorre i momenti più importanti della sua vita. Le montagne, dalla prima scalata a cinque anni fino alla conquista, primo uomo nella storia, di tutti i 14 ottomila metri della Terra. Le traversate. Le spedizioni attraverso deserti e lande ghiacciate, seguendo le vie dei primi esploratori. Dalla traversata dell'Antartide fino all'attraversamento del deserto di Gobi, a 60 anni. Lo studio e la memoria. Dalle ricerche sulla leggenda dello Yeti fino all'apertura dei musei della montagna, per preservare un bene ambientale prezioso per tutti noi. Le tavole ad acquerello di Petrucci sono anche una riflessione sui valori profondi che la natura ci lascia in consegna.