Migranti: Minniti, 150 mln euro a Comuni

ROMA, 21 GIU - Il decreto legge Mezzogiorno pubblicato ieri prevede "interventi finanziari quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni per i servizi e le attività funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. È autorizzata a tal fine la spesa di 150 milioni di euro per il 2018, 50 milioni in più rispetto alla spesa precedente, che si tradurrà in uno specifico contributo economico per ciascun Comune commisurato al numero dei migranti effettivamente accolti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti al questio time. Nello steso decreto, ha proseguito Minniti, "si interviene con una deroga ai limiti assunzionali fissata per garantire le medesime attività".