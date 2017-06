Strage Brescia: Maggi, detenzione a casa

VENEZIA, 21 GIU - Il provvedimento di esecuzione della pena all'ergastolo per il veneziano Carlo Maria Maggi, ritenuto responsabile dalla Cassazione, con Maurizio Tramonte, della strage di Piazza della Loggia, è stata sospesa e commutata negli arresti domiciliari. Lo si apprende da fonti investigative. Il Tribunale di Sorveglianza ha verificato l'inapplicabilità della pena, per le gravi condizioni di salute di Maggi, 80enne, e la Procura generale di Milano l'ha sospesa e commutata in detenzione domiciliare. Il provvedimento era stato notificato stamane dai Carabinieri di Venezia e del Ros.