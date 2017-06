A Norcia tema Caproni preferito a sisma

NORCIA (PERUGIA), 21 GIU - Gli studenti di Norcia, impegnati nella prima prova scritta dell'esame di maturità, quella di italiano, sembra che abbiamo evitato la traccia sui disastri naturali e la ricostruzione. "Di terremoto, disastri e ricostruzione ne ho fin sopra i capelli", ha raccontato Lorenzo, appena consegnato il suo compito insieme al compagno di classe Alberto. Pure lui ha preferito Giorgio Caproni ai disastri naturali. Anche molti altri ragazzi e ragazze hanno spiegato di essersi diretti verso altre tracce. "Perché - hanno spiegato - avremmo finito per fare un tema pieno di sentimenti personali, avremmo raccontato il nostro vissuto e questo probabilmente ci avrebbe allontanato da quello che, invece, l'esame richiedeva". "Non abbiamo ancora un dato certo, ma ho la percezione che molti studenti abbiano preferito non cimentarsi con la traccia sui disastri. E' un dato interessante che, se confermato, andrà analizzato", ha sottolineato con l'ANSA, la dirigente scolastica Rosella Tonti.