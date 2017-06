Bimbo morto, nato fuori da matrimonio

TORINO, 21 GIU - Era frutto di una relazione extraconiugale il neonato morto dopo essere stato abbandonato in strada dalla madre (ma si ipotizza anche che possa essere stato lanciato dal balcone) arrestata alcune ore dopo il ritrovamento per omicidio aggravato. Lo ha rivelato l'esame del dna eseguito dal Laboratorio medico-legale di Orbassano e depositato ieri in procura, a Ivrea, dal medico legale Roberto Testi. La notizia, che il procuratore di Ivrea Giuseppe Ferrando ha comunicato al compagno della donna, solo persona informata dei fatti, potrebbe dare una nuova spiegazione al gesto della donna. Il bambino non è stato riconosciuto dalla madre, detenuta nel carcere di Torino, né dal compagno della donna, ascoltato ieri per tre ore dai magistrati che indagano sulla triste vicenda. L'uomo, secondo quanto appreso, ha lasciato gli uffici della procura molto provato. La sua versione dei fatti, viene giudicata credibile dagli inquirenti.