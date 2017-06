Marito uccide moglie malata e si suicida

LOCOROTONDO (BARI), 22 GIU - Due coniugi, Vincenzo Barbarito e Disanzia Amati, di 78 e 82 anni, sono stati trovati morti dalla loro badante stamani nella loro casa di Locorotondo, sulla via per Martina Franca (Taranto). Si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo avrebbe ucciso la moglie, malata da tempo, strangolata con fascette elettriche e poi, con le stesse, si è tolto la vita. L'uomo - a quanto si apprende - ha lasciato una lettera in cui ha spiegato i motivi del gesto. Sul posto sono giunti i figli della coppia, i carabinieri e personale del 118 che ha costatato la morte dei due coniugi.