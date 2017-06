Maturità: Seneca al Classico

ROMA, 22 GIU - E' Seneca l'autore proposto al liceo Classico per la versione di latino, con un testo sul valore della filosofia. Stamani dunque i pronostici non sono stati disattesi visto che il toto-esame della vigilia dava proprio Seneca come candidato principale: secondo un sondaggio di Skuola.net su 2500 maturandi, se lo aspettava 1 studente su 4.. Al liceo Scientifico tra le tracce proposte c'è anche un problema sulla possibilità di pedalare su una bicicletta a ruote quadrate, citando il caso del MoMath Museum of Mathematics di New York: ai candidati si chiede di calcolare il profilo della pedana per far muovere la bici. Un secondo problema con il quale si stanno cimentando gli studenti dello scientifico è lo studio di una funzione.