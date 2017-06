Aliscafo in fiamme nel porto di Milazzo

MILAZZO (MESSINA), 22 GIU - Un incendio si è sviluppato sui resti dell'aliscafo Masaccio, in fase di demolizione, nel molo sottoflutti del porto di Milazzo, nel Messinese. Il mezzo veloce della Siremar, rimasto parzialmente distrutto in incidente avvenuto circa un anno fa a Stromboli, stava per essere totalmente demolito, considerato che il suo riutilizzo era stato ritenuto impossibile. Rimangono da chiarire le cause dell'incendio, che sembrano accidentali. Il rogo si sarebbe sviluppato mentre i lavori erano in corso. Paura per la presenza a pochi metri dal relitto di una zona rifornimento di carburanti. Le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco.