Fondi Sardegna: in 3 verso abbreviato

CAGLIARI, 22 GIU - Formalizzata la richiesta di rito abbreviato per gli ex consiglieri regionali di An, Ignazio Artizzu e Giovanni Moro, mentre gli altri proseguiranno con l'udienza preliminare in cui si dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm Marco Cocco. Udienza lampo questa mattina davanti al Gup del Tribunale di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, per gli allora esponenti di Alleanza Nazionale e per quello di Rifondazione comunista, Giuseppe Fadda, tutti in carica nella XIII legislatura dell'Assemblea sarda, tra il 2004 e il 2009, coinvolti nell'inchiesta stralcio per peculato legata all'uso illecito dei fondi destinata ai gruppi consiliari. Davanti al giudice sono comparsi, oltre ad Artizzu, Moro e Fadda, anche l'ex assessore alla Sanità Antonello Liori (An), l'allora capogruppo Mario Daina, già sotto processo in un altro filone della stessa indagine che vede imputati una novantina di esponenti politici, e l'ex consigliere Matteo Sanna (An).