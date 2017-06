Abusi su minori: prete condannato 8 anni

CAGLIARI, 22 GIU - Otto anni di reclusione scontati i quali, per i successivi dieci, non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dai ragazzini per effetto delle misure di prevenzione. E' la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di Cagliari Ermengarda Ferrarese nei confronti del'ex parroco di Mandas e Villamar, don Pascal Manca, accusato di violenza sessuale su minori. Al termine del processo con rito abbreviato, il giudice ha sostanzialmente accolto le richieste del pubblico ministero Liliana Ledda - nella requisitoria aveva sollecitato 10 anni - non riconoscendo al sacerdote il vizio parziale di mente, come invece riscontrato dai periti, e condannandolo solo per due violenze sessuali, gli altri episodi contestati sono stati invece derubricati in tentativi di violenza. La perizia psichiatrica si era basata sull'uso di farmaci di cui il don Pascal faceva largo consumo.