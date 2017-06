Maturità con oltre 36 gradi a Bolzano

BOLZANO, 22 GIU - Caldo africano a Bolzano il giorno della seconda prova scritta dell'esame di maturità. Con 36,4 gradi è stato raggiunto per il momento il valore più alto in questo giugno particolarmente caldo, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Nei prossimi giorni le temperature non scenderanno in modo significativo. Tra gli studenti altoatesini c'è chi propone di anticipare gli esami di stato a maggio, come avviene infatti in Austria, quando le temperature sono decisamente più sopportabili.