Polemica per foto con saluto fascista

GENOVA, 22 GIU - E' polemica a Genova per una foto postata da una lista a sostegno del candidato del centrosinistra Gianni Crivello nella quale si vedono dei saluti fascisti che sarebbero stati fatti ieri sera al termine di un dibattito pubblico con il candidato del centrodestra Marco Bucci a Genova. "Sappiamo da mesi che Bucci ha tra le fila dei suoi sostenitori noti fascisti. Non era mai accaduto però che alla fine di un dibattito si esibissero in saluti romani" denuncia la lista 'Genova che osa'. La scena, spiega, è immortalata al Teatro del ponente a Voltri. Il presidente della Regione Giovanni Toti ribatte: "L'unico braccio teso è quello dei genovesi che impugnano la matita per andare a votare per cambiare la città. La sinistra è allo sbando e si rifugia dietro slogan triti e ritriti". Il candidato Bucci: "Queste accuse di fascismo non solo sono prive di qualsiasi fondamento ma intaccano anche alcune cose personali. Io mi sento molto colpito perchè ho avuto parenti morti in guerra in Jugoslavia,in Africa e in Grecia.