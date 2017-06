Milano,accordo riqualificazione ex scali

MILANO, 22 GIU - Firmato a Milano l'accordo di programma che porterà nel prossimo decennio a riqualificare le aree degli ex scali ferroviari. Comune di Milano, Regione Lombardia ed Fs hanno sottoscritto il nuovo accordo per il piano di rifacimento di sette aree corrispondenti ad altrettanti ex scali. Si tratta del più grande piano di rigenerazione urbana che riguarderà Milano nei prossimi 20 anni, uno dei più grandi progetti di valorizzazione territoriale in Italia e in Europa. Il precedente accordo non era stato ratificato dal Consiglio comunale di Milano durante gli ultimi mesi di mandato Pisapia. Il nuovo accordo prevede oltre 675 mila metri quadrati di verde, pari al 65% della superficie territoriale, 97 milioni di euro per interventi solo per la Circle Line, il 32% delle volumetrie complessive destinate a funzioni non residenziali, il 30% destinate a residenza sociale e convenzionata. Il documento dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla firma.