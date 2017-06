Cade in Veneto elicottero, tutti salvi

PADOVA, 22 GIU - Un elicottero militare dell'Esercito polacco si è schiantato al suolo questo pomeriggio nel padovano, a Massanzago. Gli occupanti, 5 militari polacchi e un francese, si sono salvati. Era in missione di esercitazione. Il pilota ha tentato un atterraggio d'emergenza, ma dopo l'impatto il velivolo ha preso fuoco. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. L'elicottero era decollato dalla base aerea di Rivolto (Udine). Viaggiava in formazione con altri velivoli quando gli occupanti degli altri mezzi si sono accordi di un principio d'incendio partito da una turbina. Scattato l'allarme, il pilota ha tentato un atterraggio di emergenza, scegliendo l'area di un campo agricolo, dove ha toccato terra in modo molto violento, danneggiando gravemente l'elicottero, che ha preso fuoco. I sei componenti dell'equipaggio sono riusciti a mettersi in salvo da soli, e sono stati poi affidati ai medici del 118.