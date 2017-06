Fiamme nel Grossetano minacciano case

(ANSA) GROSSETO, 23 GIU - Un grave l'incendio si è sviluppato a Montemassi (Grosseto), in mattinata. Il fuoco sta minacciando le case del paese del Comune di Roccastrada. Si è alzato anche in volo l'elicottero per dare manforte alle squadre a terra dei vigili del fuoco. Incendio di bosco, sempre nel Comune di Roccastrada, questa volta a Roccatederighi. Ordine di decollo per l'elicottero della Regione Toscana è delle 12.04. Sul posto il direttore delle operazioni di spegnimento dell'Unione dei Comuni montani Colline Metallifere con squadre del Coordinamento volontariato toscano (CVT) e della stessa unione.