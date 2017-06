Arresti appalto Alghero: tutti liberi

ALGHERO, 23 GIU - Il tribunale del riesame di Sassari ha revocato le misure cautelari disposte dal gip di Sassari su richiesta del sostituto procuratore Cristina Carunchio, eseguite lo scorso 10 giugno dai carabinieri del Noe nei confronti del vicesindaco di Alghero, Antonello Usai, del dirigente comunale Giansalvo Mulas, dell'impiegato Giancarlo Chessa, per i quali erano scattati gli arresti domiciliari, e di Antonello Cuccureddu, ex giocatore della Juventus e della Nazionale, e di suo nipote Efisio Balbina, ai quali era stato fatto divieto di dimora ad Alghero. La vicenda per cui sono indagati insieme ad altre persone riguarda le presunte irregolarità che sarebbero state commesse per assegnare il campo di calcio con annessa pista di atletica, nella cittadella sportiva di Maria Pia, alla Associazione polisportiva dilettantistica Antonello Cuccureddu 1969.