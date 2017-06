7 mld giro falsi, minaccia per economia

FIRENZE, 23 GIU - Un 'giro' che in Italia vale 7 mld e che danneggia il fisco e tutta la filiera economica e occupazionale del Paese, servendosi delle più raffinate tecniche di raggiro e anche della rete web: è la contraffazione dei marchi del made in Italy, dall'agroalimentare alla moda. Al tema è stata dedicata la tavola rotonda a Firenze nell'ambito del 243/o della fondazione della Guardia di finanza. Ogni anno, ha detto il comandante Italia centro settentrionale Gdf, generale Edoardo Valente, c'è una crescita del 123% dei siti web oscurati che commercializzano falsi. Germana Mentil, general counsel Ferragamo, e Niccolò Ricci, Ceo di Stefano Ricci, hanno spiegato le tecniche di contraffazione e le misure delle aziende per ostacolarla. Il procuratore aggiunto di Firenze Luca Turco ha sottolineato la necessità di collaborazione con le imprese. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha chiesto sanzioni contro chi acquista falsi e il sottosegretario all'economia Paola De Micheli ha indicato i rischi per pil e occupazione.