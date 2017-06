Montagnese teste assistito in procura

TORINO, 24 GIU - Sarà interrogato in qualità di "teste assistito" Maurizio Montagnese, presidente di Turismo Torino, l'ente partecipato del Comune incaricato di organizzare la proiezione della finale Champions dello scorso 3 giugno sul maxi schermo di piazza San Carlo. Lo puntualizza il suo legale, avvocato Fulvio Gianaria. "Evidentemente - spiega all'ANSA - la mia presenza si è resa necessaria perché il nome di Montagnese compare in una delle querele depositate in procura nei giorni scorsi. Quella che in precedenza doveva essere la convocazione di un teste si è dovuta trasformare". E' probabile che i magistrati della procura abbiano deciso di iscrivere il nome di Montagnese nel registro degli indagati, come anticipa sulle pagine locali il quotidiano La Repubblica, nel procedimento attivato nelle denunce. E' possibile che altri soggetti risulteranno nelle stesse condizioni.