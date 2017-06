Scossa 3.5 a Castelsantangelo sul Nera

CASTELSANTANGELO SUL NERA (MACERATA), 24 GIU - ''Ha fatto forse qualche danno a cornicioni già pericolanti, ma non alle persone, perché in paese non c'è più nessuno'' il sisma di magnitudo 3.5 registrato alle 10:30 con epicentro a Castelsantangelo sul Nera (Macerata), come racconta all'ANSA il sindaco Mauro Falcucci. ''Una nuova 'botta' - aggiunge - che dimostra che questo terremoto non accenna a finire. Il sisma continua, e i problemi sono tutti lì sul tappeto''. Gli altri comuni vicini all'epicentro sono Visso e Ussita, nel Maceratese, e Preci (Perugia).