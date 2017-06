Lavori serrati su strada Castelluccio

PERUGIA, 24 GIU - Lavori a ritmo serrato anche in questo fine settimana sulla strada provinciale 477 che collega Norcia a Castelluccio. I tre cantieri della Provincia di Perugia resteranno in funzione per accorciare ulteriormente i tempi di riapertura del tratto e proprio per ottimizzare le opere di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata, il Comune di Norcia ha rinunciato all'idea di sperimentare il ritorno a Castelluccio con un servizio navetta in questo weekend. "L'obiettivo è riaprire la strada a senso unico alternato per il 30 giugno e faremo di tutto perché questo avvenga", hanno ripetuto il sindaco Nicola Alemanno e la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. Una data che potrebbe essere confermata, dato l'avanzamento dei lavori: alcuni tratti di manto stradale sono stati già ripristinati e anche i disgaggi dei massi pericolanti starebbero procedendo secondo la tempistica prestabilita.