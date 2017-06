Bimba cade e muore, era col fratellino

FERRARA, 24 GIU - Un gioco tra bimbi finito in tragedia: sarebbe questo lo scenario costato la vita a una bimba di tre mesi e mezzo, caduta ieri da una finestra al secondo piano dell'appartamento dove viveva con la famiglia, di origine pakistana, nel centro di Cento (Ferrara). Inutile l'intervento del 118 e dell'eliambulanza. Il fratellino, di circa 4 anni, e un cugino quasi coetaneo nel pomeriggio giocavano sul letto, situato proprio vicino alla finestra, dov'era anche la bimba, quando la piccina è finita sul davanzale ed è poi caduta. In casa c'erano la madre, che si era allontanata per fare una doccia, e la zia, che stava allattando in un'altra stanza. Padre e zio erano invece al lavoro. Questa la ricostruzione al vaglio dei carabinieri, coordinati dal pm Giuseppe Tittaferrante, che ha aperto un'inchiesta per abbandono di minore. I militari hanno ascoltato a lungo la madre, disperata, con l'aiuto di un interprete. Le indagini avevano escluso fin da subito l'ipotesi di una causa violenta del decesso.