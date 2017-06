Alla guida drogato, uccide donna

SALERNO, 24 GIU - Investita e uccisa da un uomo che guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La tragedia si è consumata la scorsa notte, intorno alle due, nei pressi dell'uscita autostradale di Montecorvino Pugliano, nel Salernitano. Vittima la 48enne Ilaria Dilillo, la quale dopo una serata trascorsa in compagnia di un gruppo di amici, stava tornando a casa in sella al suo scooter a Salerno quando una macchina l'ha violentemente tamponata facendola cadere al suolo. Alla guida dell'auto un 32enne nato a Siena ma residente a Roma, che guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Subito dopo l'incidente, il conducente è stato portato all'ospedale di Salerno per gli accertamenti di rito ed è risultato positivo sia ai cannabinoidi che agli oppiacei. E' emerso che il giovane non potesse guidare, in quanto la sua patente era stata sospesa per un precedente problema di utilizzo di stupefacenti. Già in passato, infatti, gli era stata sospesa per questo motivo.