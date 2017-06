Morì denutrita dopo terapie,risarcimenti

SAN QUIRINO (PORDENONE), 24 GIU - Il Tribunale di Pordenone ha disposto un risarcimento di alcune centinaia di migliaia di euro in favore dei familiari di Liliana Belfi Caretta, già sindaco di San Quirino (Pordenone) per due mandati, scomparsa nel 2011, all'età di 76 anni, dopo vari ricoveri in alcune strutture sanitarie del Friuli Occidentale. Nella sentenza, emessa nello scorso gennaio e le cui motivazioni sono state depositate nei giorni scorsi dal giudice Francesco Petrucco Toffolo, si condanna l'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, la casa di cura San Giorgio di Pordenone e la Residenza sanitaria assistenziale di Roveredo in Piano (Pordenone) a risarcire le figlie della donna scomparsa. Alla base della sentenza vi è quella che il giudice ha ritenuto un'errata terapia da parte delle tre strutture nelle quali la donna era stata ricoverata durante i suoi ultimi sei mesi di vita.