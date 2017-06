Pride a Napoli, de Magistris in piazza

NAPOLI, 24 GIU - "La lotta per i diritti e la giustizia è l'elemento costitutivo di questa città". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in piazza per il Mediterranean Pride of Naples. "Non a caso siamo la città delle Quattro giornate - ha affermato - nella nostra amministrazione si è fortemente consolidata la strada per la lotta per i diritti, insieme con tutta la comunità Lgbt". "Il registro delle unioni civili, la trascrizione dei matrimoni dello stesso sesso contratti all'estero, il testamento biologico - ha ricordato - sono solo alcune delle cose che abbiamo fatto". "Napoli è sempre stata in prima linea, questo grazie alle persone di Napoli, alle varie comunità qui presenti, alla civiltà giuridica e al profondo sentimento umano di questa città - ha aggiunto - e la voglia di questa amministrazione di attuare, non a chiacchiere, ma a fatti la Costituzione".