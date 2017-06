Incidente sulla Sa-Rc, morto un bambino

LAINO BORGO (COSENZA), 25 GIU - Due persone, tra cui un bambino di otto anni, sono morte ed altre cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto stamattina lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno. Tra i feriti ci sono anche due bambini. L'incidente si é verificato nella galleria "Iannello", a doppio senso di circolazione per lavori. Due le automobili coinvolte, scontratesi frontalmente. Il traffico, chiuso in primo tempo per consentire l'effettuazione dei rilievi, é stato riaperto successivamente dall'Anas, il cui personale é intervenuto sul posto insieme al 118 ed alla polizia stradale.