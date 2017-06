A 6 anni cade in piscina, grave

BIELLA, 25 GIU - Un bambino di 6 anni è caduto in una piscina a Chiavazza, nel Biellese, e ora si trova ricoverato in prognosi riservata al Regina Margherita di Torino, in coma farmacologico e intubato. Le sue condizioni sono giudicate serie a causa di un polmone collassato. E' accaduto in una villa, dove era in corso la festa di compleanno del figlio dei padroni di casa. Sembra che il bimbo non sapesse nuotare e che solo dopo qualche istante una delle mamme presenti abbia notato il corpicino adagiato sul fondo della vasca. Gli operatori del servizio di soccorso 118 hanno rianimato il piccolo, che in seguito è stato trasferito a Torino in elicottero.