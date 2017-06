Incendia camera, ustionati lui e 16enne

PARMA, 25 GIU - Ha cosparso di liquido infiammabile, dopo una lite con la moglie, la camera da letto dove dormivano anche la sorella di lei e la figlia e ha appiccato il fuoco: ad avere la peggio sono stati la più giovane, 16 anni, e lo stesso uomo, 54enne, ricoverati con ustioni e prognosi riservata all'ospedale di Parma. La moglie, nel tentativo di scappare, è caduta e si è rotta una gamba. L'altra donna non ha riportato ferite. E' accaduto la scorsa notte verso le 3 a Felino (Parma), in frazione Poggio Sant'Ilario Baganza, protagonista un cittadino della Costa d'Avorio, di cui è originaria anche la moglie. L'uomo, nonostante le ustioni, ha tentato di fuggire a piedi ma è stato rintracciato e arrestato poco dopo dai carabinieri di Sala Baganza. Le indagini per chiarire i dettagli della vicenda sono condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Parma, coordinati dalla Procura della Repubblica.